​«Штутгарт» выигрывает уже пять матчей кряду с разницей в 2 гола - впервые в истории клуба

Очень удачно выступает в новом сезоне немецкого чемпионата «Штутгарт» - команда выиграла в седьмом туре у «Вольфсбурга» со счетом 3:1, хотя и проигрывала к перерыву 0:1. Это была уже пятая кряду победа для «Штутгарта» в текущем сезоне - и все пять были одержаны с разницей в два мяча и более.

Столь удачной серии в истории выступлений «Штутгарта» в Бундеслиге ранее еще никогда не было, хотя клуб пять раз становился чемпионом Германии (в последний раз в 2007 году). В результате клуб лидирует в турнирной таблице Бундеслиги, а в следующем туре сыграет в гостях с «Унион Берлин». Это случится двадцать первого октября.