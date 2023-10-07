«Хоффенхайм» мог упустить победу над «Вердером» на 90-й минуте, но забил снова

«Вердер» и «Хоффенхайм» провели матч седьмого тура Бундеслиги с драматичной развязкой. Максимилиан Бейер стал автором первого гола уже на восьмой минуте. Романо Шмид быстро отыгрался не без помощи рикошета. Гриша Прёмель из-за пределов штрафной зарядил в цель - 1:2. Джастин Нжинма отправил мяч в сетку на 51-й минуте, но гол «Вердера» отменили - вне игры. На первой компенсированной минуте Йенс Стаге сравнял счет, а в ответ Мариус Бюльтер вырвал для гостей победу дальним ударом - 2:3.
«Хоффенхайм» вышел на четвертое место, соперник - делит 12-е.
Протокол игры
|8'Бейер Максимилиан (0:1)
|(1:1) Шмид Романо17'
|29'Прёмель Гриша (1:2)
|(2:2) Стаге Йенс 90
|90' Бюльтер Мариус (2:3)
Павленка Иржи•Рапп Николай 58'72' (Вольтемаде Ник (72') •Велькович Милош•Фридль Марко83' (Биттенкорт Леонардо (83') •Линен Сенне72' (Гросс Кристиан (72') •Вайзер Митчелл• 56'Кейта Наби 32'59' (Борре Рафаэль (59') •Шмид Романо•Юнг Антони• 90'Нжинма Джастин59' (Стаге Йенс (59') •Дукш Марвин 45'
Запасные: Опиц Леон•Агу Феликс•Цеттерер Михаэль•Ковнацки Давид
Бауманн Оливер• 90'Кабак Озан65' (Акпогума Кевин (65') • 72'Брукс Джон•Фогт Кевин• 90'Кадержабек Павел•Прёмель Гриша• 69'Гриллич Флориан81' (Беккер Финн (81') •Стах Антон•Сков Роберт60' (Бюльтер Мариус (60') •Бейер Максимилиан81' (Бебу Ила (81') •Вегхорст Ваут
07 октября. Стадион "Вохнинвест Везерштадион".
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