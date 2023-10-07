«Хоффенхайм» мог упустить победу над «Вердером» на 90-й минуте, но забил снова

«Вердер» и «Хоффенхайм» провели матч седьмого тура Бундеслиги с драматичной развязкой. Максимилиан Бейер стал автором первого гола уже на восьмой минуте. Романо Шмид быстро отыгрался не без помощи рикошета. Гриша Прёмель из-за пределов штрафной зарядил в цель - 1:2. Джастин Нжинма отправил мяч в сетку на 51-й минуте, но гол «Вердера» отменили - вне игры. На первой компенсированной минуте Йенс Стаге сравнял счет, а в ответ Мариус Бюльтер вырвал для гостей победу дальним ударом - 2:3.

«Хоффенхайм» вышел на четвертое место, соперник - делит 12-е.