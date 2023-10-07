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«Хоффенхайм» мог упустить победу над «Вердером» на 90-й минуте, но забил снова

07 Октября 2023 • 21:53 Комментировать
Вердер
2:3
Хоффенхайм

«Вердер» и «Хоффенхайм» провели матч седьмого тура Бундеслиги с драматичной развязкой. Максимилиан Бейер стал автором первого гола уже на восьмой минуте. Романо Шмид быстро отыгрался не без помощи рикошета. Гриша Прёмель из-за пределов штрафной зарядил в цель - 1:2. Джастин Нжинма отправил мяч в сетку на 51-й минуте, но гол «Вердера» отменили - вне игры.  На первой компенсированной минуте Йенс Стаге сравнял счет, а в ответ Мариус Бюльтер вырвал для гостей победу дальним ударом - 2:3.

«Хоффенхайм» вышел на четвертое место,  соперник - делит 12-е.

Протокол игры  
Вердер2:3Хоффенхайм
  8'Бейер Максимилиан (0:1)
(1:1) Шмид Романо17'  
  29'Прёмель Гриша (1:2)
(2:2) Стаге Йенс 90  
  90' Бюльтер Мариус (2:3)
Павленка ИржиРапп Николай  58' 72' (Вольтемаде Ник ( 72') Велькович МилошФридль Марко 83' (Биттенкорт Леонардо ( 83') Линен Сенне 72' (Гросс Кристиан ( 72') Вайзер Митчелл  56'Кейта Наби  32' 59' (Борре Рафаэль ( 59') Шмид РоманоЮнг Антони  90'Нжинма Джастин 59' (Стаге Йенс ( 59') Дукш Марвин  45'
Запасные: Опиц ЛеонАгу ФеликсЦеттерер МихаэльКовнацки Давид
Бауманн Оливер  90'Кабак Озан 65' (Акпогума Кевин ( 65'  72') Брукс ДжонФогт Кевин  90'Кадержабек ПавелПрёмель Гриша  69'Гриллич Флориан 81' (Беккер Финн ( 81') Стах АнтонСков Роберт 60' (Бюльтер Мариус ( 60') Бейер Максимилиан 81' (Бебу Ила ( 81') Вегхорст Ваут
Запасные: Бериша МергимБишоф ТомСалаи АттилаФилипп ЛукаТохумджу Умут
07 октября. Стадион "Вохнинвест Везерштадион".

 

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Вердер Хоффенхайм
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