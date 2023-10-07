«Аугсбург» не сумел спасти игру с «Дармштадтом»

В седьмом туре чемпионата Германии «Аугсбург» принимал «Дармштадт». Игра получилась более-менее равной, вот только хозяева упорно не били в створ в отличие от противника. Марвин Мелем имел лучший момент первого тайма, но голкипер хозяев выручил. Еще момент у гостей, Лука Пфайффер зарядил в перекладину. Тут же Тим Скарке отличился ударом с левой ноги. Эрмедин Демирович в выгодной ситуации не попал в створ. Тут же пенальти у «Дармштадта», Тобиас Кемпе развел голкипера и мяч по углам. На 78-й минуте проснулся «Аугсбург», Мадс Педерсен запустил мяч в штангу, а вскоре Демирович с рикошетом отыграл один мяч.
«Аугсбург» - четвертый с конца, а вот соперник рванул в середину таблицы.
Протокол игры
|52'Скарке Тим (0:1)
|70'Кемпе Тобиас (0:2)
|(1:2) Демирович Эрмедин86'
Дамен Финн•Пфайффер Патрик75' (Кардона Ирвин (75') •Гоувелеув Джеффри•Удуохаи Феликс• 90'Гумни Роберт 35'58' (Педерсен Мадс (58') •Брайтхаупт Тим70' (Йенсен Фредрик (70') •Реджбекай Элвис•Иаго Лопес58' (Майер Арне (58') •Титц Филлип58' (Михель Свен (58') • 66'Бельо Дион Дрене•Демирович Эрмедин 74'
Шуэн Марсель•Кларер Кристоф•Мюллер Янник• 38'Маглица Матей•Бадер Маттиас90' (Ишервуд Томас (90') •Мелем Марвин71' (Andreas Mueller (71') •Холланд Фабиан•Кемпе Тобиас82' (Хонзак Матиас (82') •Нюрнбергер Фабиан•Скарке Тим82' (Ридель Клеменс (82') •Пфайффер Лука 59'71' (Хорнби Фрэйзер (71')
07 октября. Стадион "ВВК Арена" (Аугсбург).
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