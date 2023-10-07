«Аугсбург» не сумел спасти игру с «Дармштадтом»

В седьмом туре чемпионата Германии «Аугсбург» принимал «Дармштадт». Игра получилась более-менее равной, вот только хозяева упорно не били в створ в отличие от противника. Марвин Мелем имел лучший момент первого тайма, но голкипер хозяев выручил. Еще момент у гостей, Лука Пфайффер зарядил в перекладину. Тут же Тим Скарке отличился ударом с левой ноги. Эрмедин Демирович в выгодной ситуации не попал в створ. Тут же пенальти у «Дармштадта», Тобиас Кемпе развел голкипера и мяч по углам. На 78-й минуте проснулся «Аугсбург», Мадс Педерсен запустил мяч в штангу, а вскоре Демирович с рикошетом отыграл один мяч.

«Аугсбург» - четвертый с конца, а вот соперник рванул в середину таблицы.