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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Аугсбург» не сумел спасти игру с «Дармштадтом»

07 Октября 2023 • 18:32 Комментировать
Аугсбург
1:2
Дармштадт

В седьмом туре чемпионата Германии «Аугсбург» принимал «Дармштадт». Игра получилась более-менее равной, вот только хозяева упорно не били в створ в отличие от противника. Марвин Мелем имел лучший момент первого тайма, но голкипер хозяев выручил. Еще момент у гостей, Лука Пфайффер зарядил в перекладину. Тут же Тим Скарке отличился ударом с левой ноги. Эрмедин Демирович в выгодной ситуации не попал в створ. Тут же пенальти у «Дармштадта», Тобиас Кемпе развел голкипера и мяч по углам. На 78-й минуте проснулся «Аугсбург», Мадс Педерсен запустил мяч в штангу, а вскоре Демирович с рикошетом отыграл один мяч.

«Аугсбург» - четвертый с конца, а вот соперник рванул в середину таблицы.

Протокол игры  
Аугсбург1:2Дармштадт
  52'Скарке Тим (0:1)
  70'Кемпе Тобиас (0:2)
(1:2) Демирович Эрмедин86'  
Дамен ФиннПфайффер Патрик 75' (Кардона Ирвин ( 75') Гоувелеув ДжеффриУдуохаи Феликс  90'Гумни Роберт  35' 58' (Педерсен Мадс ( 58') Брайтхаупт Тим 70' (Йенсен Фредрик ( 70') Реджбекай ЭлвисИаго Лопес 58' (Майер Арне ( 58') Титц Филлип 58' (Михель Свен ( 58'  66') Бельо Дион ДренеДемирович Эрмедин  74'
Запасные: Мбабу КевинКоубек ТомашОксфорд РисБауэр МаксимилианДорш Никлас
Шуэн МарсельКларер КристофМюллер Янник  38'Маглица МатейБадер Маттиас 90' (Ишервуд Томас ( 90') Мелем Марвин 71' (Andreas Mueller ( 71') Холланд ФабианКемпе Тобиас 82' (Хонзак Матиас ( 82') Нюрнбергер ФабианСкарке Тим 82' (Ридель Клеменс ( 82') Пфайффер Лука  59' 71' (Хорнби Фрэйзер ( 71')
Запасные: Шнелльхардт ФабианБрунст АлександерВильхельмссон ОскарФранич Бартол
07 октября. Стадион "ВВК Арена" (Аугсбург).

 

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Аугсбург Дармштадт
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