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Хет-трик Гирасси вывел «Штутгарт» на первое место

07 Октября 2023 • 18:31 Комментировать
Штутгарт
3:1
Вольфсбург

Набравший ход «Штутгарт» принимал «Вольфсбург» в седьмом туре Бундеслиги. Гости начали получше, но опасных моментов не было до 38-й минуты, когда Янник Герхардт перебросил вратаря швабов. Лишь в заключительной четверти «Штутгарт» начал играть. Серу Гирасси с пенальти на силу пробил по центру и сравнял счет. Крис Фюрих отобрал мяч и вывел на удобную позицию Гирасси - 2:1. Вскоре Серу вовсе оформил хет-трик - 3:1.

Если «волки» делят шестое место, то «Штутгарт» - вовсе единоличный лидер.

Протокол игры  
Штутгарт3:1Вольфсбург
  38'Герхардт Янник (0:1)
(1:1) Гирасси Серу67'  
(2:1) Гирасси Серу78'  
(3:1) Гирасси Серу81'  
Нюбель АлександрШтенцель Паскаль 60' (Мвумпа Силас ( 60') Руо Антони 83' (Загаду Дан-Аксель ( 83') Антон ВальдемарИто ХирокиКаразор АтаканШтиллер АнджелоЛевелинг Джейми 62' (Ундав Дениз ( 62'  90') Мийо ЭнцоФюрих Крис 83' (Миттельштедт Максимилиан ( 83') Гирасси Серу 90' (Стеригу Леонидас ( 90')
Запасные: Милошевич ЙованЭглофф ЛилианХарагути ГенкиБредлов Фабиан
Кастельс КоэнБаку РидлеЛакруа МаксансЗесигер СедрикМеле ЙоакимСванберг Маттиас  6' 79' (Каминьски Якуб ( 79') Арнольд МаксимилианМайер Ловро 80' (Паредес Кевин ( 80') Герхардт Янник 62' (Вранкс Астер ( 62'  73') Томаш Тьягу 80' (Черны Вацлав ( 80') Винд Йонас  42' 84' (Сарр Амин ( 84')
Запасные: Коцца НиколяПерван ПаваоВиммер ПатрикБорнаув Себастьян
07 октября.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Вольфсбург Серу Гирасси Штутгарт
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