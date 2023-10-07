Хет-трик Гирасси вывел «Штутгарт» на первое место

Набравший ход «Штутгарт» принимал «Вольфсбург» в седьмом туре Бундеслиги. Гости начали получше, но опасных моментов не было до 38-й минуты, когда Янник Герхардт перебросил вратаря швабов. Лишь в заключительной четверти «Штутгарт» начал играть. Серу Гирасси с пенальти на силу пробил по центру и сравнял счет. Крис Фюрих отобрал мяч и вывел на удобную позицию Гирасси - 2:1. Вскоре Серу вовсе оформил хет-трик - 3:1.
Если «волки» делят шестое место, то «Штутгарт» - вовсе единоличный лидер.
Протокол игры
|38'Герхардт Янник (0:1)
|(1:1) Гирасси Серу67'
|(2:1) Гирасси Серу78'
|(3:1) Гирасси Серу81'
Нюбель Александр•Штенцель Паскаль60' (Мвумпа Силас (60') •Руо Антони83' (Загаду Дан-Аксель (83') •Антон Вальдемар•Ито Хироки•Каразор Атакан•Штиллер Анджело•Левелинг Джейми62' (Ундав Дениз (62') • 90'Мийо Энцо•Фюрих Крис83' (Миттельштедт Максимилиан (83') •Гирасси Серу90' (Стеригу Леонидас (90')
Кастельс Коэн•Баку Ридле•Лакруа Максанс•Зесигер Седрик•Меле Йоаким•Сванберг Маттиас 6'79' (Каминьски Якуб (79') •Арнольд Максимилиан•Майер Ловро80' (Паредес Кевин (80') •Герхардт Янник62' (Вранкс Астер (62') • 73'Томаш Тьягу80' (Черны Вацлав (80') •Винд Йонас 42'84' (Сарр Амин (84')
07 октября.
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