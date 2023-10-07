Хет-трик Гирасси вывел «Штутгарт» на первое место

Набравший ход «Штутгарт» принимал «Вольфсбург» в седьмом туре Бундеслиги. Гости начали получше, но опасных моментов не было до 38-й минуты, когда Янник Герхардт перебросил вратаря швабов. Лишь в заключительной четверти «Штутгарт» начал играть. Серу Гирасси с пенальти на силу пробил по центру и сравнял счет. Крис Фюрих отобрал мяч и вывел на удобную позицию Гирасси - 2:1. Вскоре Серу вовсе оформил хет-трик - 3:1.

Если «волки» делят шестое место, то «Штутгарт» - вовсе единоличный лидер.