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Дортмундская «Боруссия» добыла волевую победу над кризисным «Унионом»

07 Октября 2023 • 18:29 Комментировать
Боруссия Д
4:2
Унион Берлин

В седьмом туре Бундеслиги «Боруссия» Дортмунд сражалась против «Униона», который проиграл шесть последних официальных матчей. «Шмели» намного чаще контролировали мяч, хотя по ударам не имели перевеса. Все началось в дебюте с удара Кевина Бехренса в перекладину. Ответ хозяев был голевым - корнер, и Никлас Фюллькруг головой пробил в голкипера и в падении добавил мяч в сетку. Такой же момент у соперника, и Робин Госенс с рикошетом забил после подачи с угла поля. Алекс Крал, казалось, снова вывел «Унион» вперед, но его удар после стандарта был нанесен из офсайда. Фюллькруг также отличился снова, но и здесь вне игры. ВАР продолжил работать и в следующем эпизоде - пенальти в пользу гостей. Леонардо Бонуччи на силу пробил - 1:2.  После перерыва Нико Шлоттенберг метров с 27 зарядил в дальнюю девятку - 2:2. Вскоре контратака «шмелей», Марко Ройс выманил на себя соперников и с левого края штрафной покатил под голевой удар Юлиану Брандту. Все стало ясно после прострела с правого фланга у хозяев, голкипер перехватил мяч, но Юлиан Рюэрсон поразил цель - 4:2.

«Боруссия» набрала 17 очков и идет второй в таблице.

Протокол игры  
Боруссия Д4:2Унион Берлин
(1:0) Фюллькруг Никлас7'  
  9'Госенс Робин (1:1)
  31'Бонуччи Леонардо (1:2)
(2:2) Шлоттербек Нико49'  
(3:2) Брандт Юлиан54'  
(4:2) Рюэрсон Юлиан71'  
Кобель ГрегорВольф МариусХуммельс Матс  31' 73' (Зюле Никлас ( 73') Шлоттербек НикоРюэрсон ЮлианДжан ЭмреНмеча ФеликсМален Дониэлл 64' (Рейна Джованни ( 64') Ройс Марко 83' (Эзкан Салих ( 83') Байно-Гиттенс Джейми 46' (Брандт Юлиан ( 46') Фюллькруг Никлас 83' (Аллер Себастьян ( 83')
Запасные: Мукоко ЮссуфаАдейеми КаримБуэно ГильермоМайер Александер II
Рённов ФредерикДухи ДанилоБонуччи ЛеонардоЛейте ДиогуТриммель Кристофер 68' (Фолланд Кевин ( 68') Лайдуни Аисса 55' (Ааронсон Бренден ( 55') Крал Алекс 20' (Тусар Люка ( 20') Хаберер ЯникГосенс Робин  64'Бекер Шеральдо 68' (Фофана Датро ( 68') Бехренс Кевин 68' (Руссийон Жером ( 68')
Запасные: Еккель ПаульХоллербах БенедиктШволов Александер
07 октября. Стадион "Сигнал Идуна Парк" (Дортмунд).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Унион Берлин
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