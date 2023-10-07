Дортмундская «Боруссия» добыла волевую победу над кризисным «Унионом»

В седьмом туре Бундеслиги «Боруссия» Дортмунд сражалась против «Униона», который проиграл шесть последних официальных матчей. «Шмели» намного чаще контролировали мяч, хотя по ударам не имели перевеса. Все началось в дебюте с удара Кевина Бехренса в перекладину. Ответ хозяев был голевым - корнер, и Никлас Фюллькруг головой пробил в голкипера и в падении добавил мяч в сетку. Такой же момент у соперника, и Робин Госенс с рикошетом забил после подачи с угла поля. Алекс Крал, казалось, снова вывел «Унион» вперед, но его удар после стандарта был нанесен из офсайда. Фюллькруг также отличился снова, но и здесь вне игры. ВАР продолжил работать и в следующем эпизоде - пенальти в пользу гостей. Леонардо Бонуччи на силу пробил - 1:2. После перерыва Нико Шлоттенберг метров с 27 зарядил в дальнюю девятку - 2:2. Вскоре контратака «шмелей», Марко Ройс выманил на себя соперников и с левого края штрафной покатил под голевой удар Юлиану Брандту. Все стало ясно после прострела с правого фланга у хозяев, голкипер перехватил мяч, но Юлиан Рюэрсон поразил цель - 4:2.

«Боруссия» набрала 17 очков и идет второй в таблице.