«РБ Лейпциг» запорол два пенальти и не смог одолеть «Бохум»

В седьмом туре Бундеслиги «РБ Лейпциг» играл против аутсайдеров из «Бохума». В середине первого тайма Хави Симонс заработал пенальти и не смог пробить голкипера. И после перерыва у хозяев был шанс всё исправить с 11-метровой отметки, но и Эмиль Форсберг не смог открыть счет - парировано.
«РБ Лейпциг» остается пятым, соперник - третий с конца.
Протокол игры
Бласвих Янис•Симакан Мохамед•Клостерманн Лукас•Люкеба Кастелло•Раум Давид•Баумгартнер Кристоф 47'57' (Поульсен Юссуф (57') •Шлагер Ксавер78' (Вернер Тимо (78') •Кампль Кевин•Симонс Хави 69'78' (Карвалью Фабиу (78') •Опенда Лои78' (Айдара Амаду (78') •Сеско Бенджамин57' (Форсберг Эмиль (57')
Риман Мануэль•Шлоттербек Кевен• 87'Ордец Иван• 55'Бернардо Фернандес•Гамбоа Кристиан73' (Квартенг Мориц-Брони (73') •Данило Соарес•Лосилья Антони•Патрик Остерхаге 42'88' (Машович Эрхан (88') •Штёгер Кевин• 60'Асано Такума82' (Антви-Аджей Кристофер (82') •Пасьенса Гонсало73' (Лоосли Ноа (73')
07 октября. Стадион "Ред Булл Арена (Лейпциг)" (Лейпциг).
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