«РБ Лейпциг» запорол два пенальти и не смог одолеть «Бохум»

В седьмом туре Бундеслиги «РБ Лейпциг» играл против аутсайдеров из «Бохума». В середине первого тайма Хави Симонс заработал пенальти и не смог пробить голкипера. И после перерыва у хозяев был шанс всё исправить с 11-метровой отметки, но и Эмиль Форсберг не смог открыть счет - парировано.

«РБ Лейпциг» остается пятым, соперник - третий с конца.