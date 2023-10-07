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«РБ Лейпциг» запорол два пенальти и не смог одолеть «Бохум»

07 Октября 2023 • 18:28 Комментировать
РБ Лейпциг
0:0
Бохум

В седьмом туре Бундеслиги «РБ Лейпциг» играл против аутсайдеров из «Бохума». В середине первого тайма Хави Симонс заработал пенальти и не смог пробить голкипера. И после перерыва у хозяев был шанс всё исправить с 11-метровой отметки, но и Эмиль Форсберг не смог открыть счет - парировано.

«РБ Лейпциг» остается пятым, соперник - третий с конца.

Протокол игры  
РБ Лейпциг0:0Бохум
Бласвих ЯнисСимакан МохамедКлостерманн ЛукасЛюкеба КастеллоРаум ДавидБаумгартнер Кристоф  47' 57' (Поульсен Юссуф ( 57') Шлагер Ксавер 78' (Вернер Тимо ( 78') Кампль КевинСимонс Хави  69' 78' (Карвалью Фабиу ( 78') Опенда Лои 78' (Айдара Амаду ( 78') Сеско Бенджамин 57' (Форсберг Эмиль ( 57')
Запасные: Зайвальд НиколасЛенц КристоферГулачи ПетерМориба Илайкс
Риман МануэльШлоттербек Кевен  87'Ордец Иван  55'Бернардо ФернандесГамбоа Кристиан 73' (Квартенг Мориц-Брони ( 73') Данило СоаресЛосилья АнтониПатрик Остерхаге  42' 88' (Машович Эрхан ( 88') Штёгер Кевин  60'Асано Такума 82' (Антви-Аджей Кристофер ( 82') Пасьенса Гонсало 73' (Лоосли Ноа ( 73')
Запасные: Тиде НикласДашнер ЛукасФёрстер ФилиппХофманн ФилиппВиттек Максимилиан
07 октября. Стадион "Ред Булл Арена (Лейпциг)" (Лейпциг).

 

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