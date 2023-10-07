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«Реал» хочет купить звезду «Баварии» следующим летом

07 Октября 2023 • 11:46 Комментировать

Канадский защитник Альфонсо Дэвис, права на которого принадлежат мюнхенской «Баварии», является трансферной целью мадридского «Реала», об этом рапортует AS.

По данным источника, руководство «королевского» клуба собирается подписать латераля по завершении текущего сезона. Если сделка состоится, то ряды «сливочных» покинет Ферлан Менди.

22-летний защитник, играющий на левом фланге, выступает за «Баварию» с января 2019 года. Контракт Альфонсо с немецким клубом рассчитан до конца июня 2025 года. Transfermarkt оценивает стоимость Дэвиса в 70 миллионов евро.

Альфонсо Дэвис выбрал себе новый клуб

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бавария Альфонсо Дэвис трансферы футбола - лето 2024
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