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Боатенг недоволен «Баварией» – игрок считает, что клуб должен был его подписать

07 Октября 2023 • 02:46 Комментировать
Бавария
...
Фрайбург
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08.10 18:30

Центральный защитник Жером Боатенг разочарован решением «Баварии» отказаться от его услуг.

35-летний футболист, пребывающий в статусе свободного агента, тренировался в расположении мюнхенского гранда. Клуб рассматривал возможность подписания ветерана, однако отказался от этой идеи, объяснив решение улучшением кадровой ситуации. По данным журналиста Керри Хау, центрбек недоволен положением дел: изначально ему обещали, что судьба контракта будет зависеть исключительно от его игры на тренировках, и Томас Тухель высоко оценил текущий уровень немца, но руководство посчитало, что необходимости в сделке нет.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Жером Боатенг Томас Тухель
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