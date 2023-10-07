Боатенг недоволен «Баварией» – игрок считает, что клуб должен был его подписать

Центральный защитник Жером Боатенг разочарован решением «Баварии» отказаться от его услуг.

35-летний футболист, пребывающий в статусе свободного агента, тренировался в расположении мюнхенского гранда. Клуб рассматривал возможность подписания ветерана, однако отказался от этой идеи, объяснив решение улучшением кадровой ситуации. По данным журналиста Керри Хау, центрбек недоволен положением дел: изначально ему обещали, что судьба контракта будет зависеть исключительно от его игры на тренировках, и Томас Тухель высоко оценил текущий уровень немца, но руководство посчитало, что необходимости в сделке нет.