Стало известно, когда Нойер планирует вернуться на поле

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер намерен в ближайшее время провести свой первый матч в 2023 году.

37-летний игрок провёл свой последний матч за мюнхенский гранд ещё в ноябре прошлого года. Вратарь сломал ногу, катаясь на лыжах во время отпуска после вылета сборной Германии с чемпионата мира в Катаре. Как недавно заявляли официальные лица клуба, Нойер должен полностью восстановиться в ближайшие недели. По данным Bild, сам капитан «Баварии» рассчитывает попасть в заявку на матч против «Майнца», который пройдёт 21 октября.

До возвращения Мануэля Нойера «Баварии» предстоит провести ещё как минимум один матч – против «Фрайбурга» (8 октября).