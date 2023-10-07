​«Байер» выдал лучший старт сезона в клубной истории

Немецкий «Байер» победил в четверг в Норвегии в матче группового раунда против «Мольде», и это была уже четвертая победа подряд после того, как пятнадцатого сентября команда сыграла 2:2 с «Баварией». В общей сложности же «Байер» с начала сезона выиграл восемь из девяти проведенных во всех турнирах матчей.

Столь удачного старта сезона в истории клуба еще не было с тех пор, как в 1979 году команда поднялась в высшую лигу немецкого футбола. В своем очередном матче «Байер» сыграет с «Кельном» в рамках чемпионата Германии. Это случится в воскресенье, восьмого октября, в Леверкузене.