«Боруссия» Мёнхенгладбах не позволила «Майнцу» добыть первую победу в сезоне

«Боруссия» Мёнхенгладбах и «Майнц» открыли седьмой тур Бундеслиги весёлым матчем с обилием атак и голевых ударов. Хозяева начали резвее, Алассан Плеа упустил два шанса, а Флориан Нойхаус на 22-й минуте ударом головой открыл счет. Мгновенный ответ гостей - Брайан Груда зарядил издали точно в цель - 1:1. После перерыва Аймен Баркок дважды обострял в течение двух минут, первая попытка пришлась во вратаря, а затем он все же послал мяч в сетку. «Боруссия» обрушила шквал атак на чужие ворота, и на 88-й минуте Джозеф Скалли сравнял счет дальним ударом.

«Боруссия» набрала шестое очко и делит 11-е место, «Майнц» с двумя баллами - второй с конца.