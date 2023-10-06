«Боруссия» Мёнхенгладбах не позволила «Майнцу» добыть первую победу в сезоне

«Боруссия» Мёнхенгладбах и «Майнц» открыли седьмой тур Бундеслиги весёлым матчем с обилием атак и голевых ударов. Хозяева начали резвее, Алассан Плеа упустил два шанса, а Флориан Нойхаус на 22-й минуте ударом головой открыл счет. Мгновенный ответ гостей - Брайан Груда зарядил издали точно в цель - 1:1. После перерыва Аймен Баркок дважды обострял в течение двух минут, первая попытка пришлась во вратаря, а затем он все же послал мяч в сетку. «Боруссия» обрушила шквал атак на чужие ворота, и на 88-й минуте Джозеф Скалли сравнял счет дальним ударом.
«Боруссия» набрала шестое очко и делит 11-е место, «Майнц» с двумя баллами - второй с конца.
Протокол игры
|(1:0) Нойхаус Флориан22'
|24'Груда Брайан (1:1)
|75'Баркок Аймен (1:2)
|(2:2) Скалли Джозеф88'
Николас Мориц•Эльведи Нико•Итакура Ко• 56'Вебер Максимилиан•Онора Франк•Нойхаус Флориан64' (Нгуму Натан (64') •Вайгль Юлиан•Райтц Рокко80' (Хак Робин (80') • 82'Нец Лука79' (Скалли Джозеф (79') •Сибачо Жордан64' (Чванчара Томаш (64') •Плеа Алассан64' (Коне Куадио (64') 81'
Центнер Робин•Ван дер Берг Сепп•Бель Штефан• 66'Фернандес Эдимилсон•Да Коста Данни•Каси Антони80' (Папела Мервиль (80') •Баррейро Леандро•Краусс Том87' (Кор Доминик (87') •Груда Брайан70' (Эль-Гази Анвар (70') •Чхэ-Сон Ли II70' (Баркок Аймен (70') •Ажорк Людовик
06 октября. Стадион "Боруссия Парк" (Мёнхенгладбах).
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