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«Боруссия» Мёнхенгладбах не позволила «Майнцу» добыть первую победу в сезоне

06 Октября 2023 • 23:29 Комментировать
Боруссия М
2:2
Майнц
окончен

«Боруссия» Мёнхенгладбах и «Майнц» открыли седьмой тур Бундеслиги весёлым матчем с обилием атак и голевых ударов. Хозяева начали резвее, Алассан Плеа упустил два шанса, а Флориан Нойхаус на 22-й минуте ударом головой открыл счет.  Мгновенный ответ гостей - Брайан Груда зарядил издали точно в цель - 1:1. После перерыва Аймен Баркок дважды обострял в течение двух минут, первая попытка пришлась во вратаря, а затем он все же послал мяч в сетку. «Боруссия» обрушила шквал атак на чужие ворота, и на 88-й минуте Джозеф Скалли сравнял счет дальним ударом.

«Боруссия» набрала шестое очко и делит 11-е место, «Майнц» с двумя баллами - второй с конца.

Протокол игры  
Боруссия М2:2Майнц
(1:0) Нойхаус Флориан22'  
  24'Груда Брайан (1:1)
  75'Баркок Аймен (1:2)
(2:2) Скалли Джозеф88'  
Николас МорицЭльведи НикоИтакура Ко  56'Вебер МаксимилианОнора ФранкНойхаус Флориан 64' (Нгуму Натан ( 64') Вайгль ЮлианРайтц Рокко 80' (Хак Робин ( 80'  82') Нец Лука 79' (Скалли Джозеф ( 79') Сибачо Жордан 64' (Чванчара Томаш ( 64') Плеа Алассан 64' (Коне Куадио ( 64'  81')
Запасные: Киародиа ФабиоХеррманн ПатрикФридрих МарвинОльшовски Ян
Центнер РобинВан дер Берг СеппБель Штефан  66'Фернандес ЭдимилсонДа Коста ДанниКаси Антони 80' (Папела Мервиль ( 80') Баррейро ЛеандроКраусс Том 87' (Кор Доминик ( 87') Груда Брайан 70' (Эль-Гази Анвар ( 70') Чхэ-Сон Ли II 70' (Баркок Аймен ( 70') Ажорк Людовик
Запасные: Рихтер МаркоВидмер СильванМамутович ДавидГилавоги ЖошуаРисс Лассе
06 октября. Стадион "Боруссия Парк" (Мёнхенгладбах).

 

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