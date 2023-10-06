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​В «Баварии» объяснили, почему Боатенг не вернётся

06 Октября 2023 • 22:47 Комментировать
Бавария
...
Фрайбург
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08.10 18:30

«Бавария» объяснила, почему клуб не станет подписывать контракт с защитником Жеромом Боатенгом. В пресс-релизе говорится об улучшении кадровой ситуации в оборонительной линии. Так, Дайо Упамекано и Ким Мин Джэ снова играют без боли, а Маттайс де Лигт находится на пути к восстановлению.

«Учитывая все обстоятельства, «Бавария» решила не подписывать Боатенга. В то же время, как выдающемуся бывшему игроку, ему предложили возможность продолжать поддерживать свою физическую форму в клубе», - говорится на сайте «Баварии».

Ближайший матч «Бавария» проведёт 8 октября – против «Фрайбурга» на своём поле.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Жером Боатенг
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