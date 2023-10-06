«РБ Лейпциг» посредством официального сайта объявил о продлении контракта с защитником Вилли Орбаном. Капитан «быков» поставил подписи под контрактом, который рассчитан до конца сезона 2026/2027.

За «РБ Лейпциг» Орбан играет с лета 2015 года. За немецкий клуб венгерский футболист провёл 292 официальных матча, в которых записал на свой счёт 27 голов и девять результативных передач на партнёров.

Отметим, что в настоящий момент Вилли Орбан находится в клубном лазарете с серьёзной травмой колена.

Ближайший матч «РБ Лейпциг» проведёт 7 октября – против «Бохума» на своём поле.