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​«РБ Лейпциг» продлил контракт с капитаном официально

06 Октября 2023 • 22:13 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Бохум
Через 17 ч. 43 мин.

«РБ Лейпциг» посредством официального сайта объявил о продлении контракта с защитником Вилли Орбаном. Капитан «быков» поставил подписи под контрактом, который рассчитан до конца сезона 2026/2027.

За «РБ Лейпциг» Орбан играет с лета 2015 года. За немецкий клуб венгерский футболист провёл 292 официальных матча, в которых записал на свой счёт 27 голов и девять результативных передач на партнёров.

Отметим, что в настоящий момент Вилли Орбан находится в клубном лазарете с серьёзной травмой колена.

Ближайший матч «РБ Лейпциг» проведёт 7 октября – против «Бохума» на своём поле.

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Евро-Футбол.Ру,
РБ Лейпциг Вилли Орбан
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РБ ЛЕЙПЦИГ БОХУМ
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