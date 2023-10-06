​«Бавария» отказалась от Боатенга

«Бавария» отказалась от идеи с возвращением в свои ряды защитника Жерома Боатенга. Об этом сообщает пресс-служба мюнхенского клуба.

Ранее фанаты «Баварии» пригрозили клубу бойкотом в случае подписания контракта с 35-летним Боатенгом.

Напомним, что в 2011-2021 годах Жером Боатенг уже выступал за «Баварию». После этого на протяжении двух сезонов защитник играл за «Лион». Минувшим летом Боатенг оказался в статусе свободного агента.

Ближайший матч немецкой Бундеслиги «Бавария» проведёт в воскресенье, 8 октября, – против «Фрайбурга» на своём поле.