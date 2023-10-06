​Клозе: «Завершил карьеру, так как перестал понимать этот футбол»

Немецкий нападающий Мирослав Клозе, в 2014 году ставший чемпионом мира с немецкой сборной, рассказал о том, почему решил завершить свою игровую карьеру. По словам Клозе, он перестал понимать современный футбол - вернее, не саму игру как таковую, а то, что сопутствует ей.

- Я закончил карьеру потому что перестал узнавать этот спорт. Игроки сегодня думают о машинах, о цвете бутс, о чем угодно. Я принимал холодный душ, чтобы избегать травм. Сегодня игроки не хотят делать этого. Я тренировался допоздна, потому что я любил этот спорт. Для сегодняшних игроков это пустые слова, - цитирует слова Клозе итальянское новостное агентство ITASportPress.