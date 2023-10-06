​У Тухеля спросили, подпишет ли «Бавария» Боатенга

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель ответил на вопрос, подпишет ли клуб контракт с защитником Жеромом Боатенгом.

Напомним, что на днях 35-летний Боатенг начал тренироваться на базе клуба, набирая физическую форму.

«Боатенг? Сегодня днём мы сядем и примем решение», - сказал Тухель, чьи слова приводит Sport1.

Таким образом, в «Баварии» ещё не решили, возвращать ли Боатенга в команду. Стоит напомнить, что защитник уже выступал за мюнхенский клуб в 2011-2021 годах.

Ближайший матч чемпионата Германии «Бавария» проведёт в воскресенье, 8 октября, - против «Фрайбурга» на своём поле.