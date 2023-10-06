«Бавария» решила не подписывать Боатенга

Мюнхенская «Бавария» приняла решение не подписывать контракт с центральным защитником Жеромом Боатенгом. По информации от журналиста Кристиана Фалька, немец не вернётся в команду в качестве футболиста.

Напомним, в последние дни Боатенг тренировался с «Баварией» и надеялся получить краткосрочный контракт. У мюнхенского клуба возникли кадровые проблемы в центре обороны, поэтому руководство всерьёз рассматривало кандидатуру защитника, которых ранее отыграл за «Баварию» 10 лет.

Боатенг несколько недель является свободным агентом после того, как летом покинул французский «Лион».