​«Бавария» примет решение по Боатенгу в пятницу

Защитник Жером Боатенг может вернуться в «Баварию». Руководители мюнхенского клуба склоняются к подписанию краткосрочного контракта с 35-летним футболистом, но при этом некоторые опасения ещё имеются. Как сообщает немецкий Sky, окончательное решение в стане «красной машины» примут в пятницу.

Отмечается, что руководители «Баварии» впечатлены высоким уровнем физической подготовки Боатенга. В то же время в Мюнхене рассматривают вариант с использованием трёх центральных защитников до зимнего трансферного окна.

Жером Боатенг играл за «Баварию» в 2011-2021 годах.

Ближайший матч «Бавария» проведёт в воскресенье, 8 октября, – против «Фрайбурга» на своём поле.