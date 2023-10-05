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​«Бавария» примет решение по Боатенгу в пятницу

05 Октября 2023 • 20:58 Комментировать
Бавария
...
Фрайбург
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08.10 18:30

Защитник Жером Боатенг может вернуться в «Баварию». Руководители мюнхенского клуба склоняются к подписанию краткосрочного контракта с 35-летним футболистом, но при этом некоторые опасения ещё имеются. Как сообщает немецкий Sky, окончательное решение в стане «красной машины» примут в пятницу.

Отмечается, что руководители «Баварии» впечатлены высоким уровнем физической подготовки Боатенга. В то же время в Мюнхене рассматривают вариант с использованием трёх центральных защитников до зимнего трансферного окна.

Жером Боатенг играл за «Баварию» в 2011-2021 годах.

Ближайший матч «Бавария» проведёт в воскресенье, 8 октября, – против «Фрайбурга» на своём поле.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Жером Боатенг
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