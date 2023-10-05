Голкипер дортмундской «Боруссии» Грегор Кобель продлил трудовой договор с клубом. Об этом сообщает пресс-служба немецкого коллектива. Новый контракт 25-летнего швейцарца рассчитан до середины 2028 года.

Напомним, Кобель выступает за «Боруссию» с лета 2021 года. За это время он провел 84 матча во всех турнирах и 29 раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 35 миллионов евро.

7 октября «Боруссия» встретится с «Унионом» в матче седьмого тура Бундеслиги. Начало игры запланировано на 16:30 по московскому времени.