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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Боруссия» объявила о продлении контракта с Кобелем официально

05 Октября 2023 • 19:37 Комментировать
Боруссия Д
...
Унион Берлин
07.10 16:30

Голкипер дортмундской «Боруссии» Грегор Кобель продлил трудовой договор с клубом. Об этом сообщает пресс-служба немецкого коллектива. Новый контракт 25-летнего швейцарца рассчитан до середины 2028 года.

Напомним, Кобель выступает за «Боруссию» с лета 2021 года. За это время он провел 84 матча во всех турнирах и 29 раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 35 миллионов евро.

7 октября «Боруссия» встретится с «Унионом» в матче седьмого тура Бундеслиги. Начало игры запланировано на 16:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Грегор Кобель
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