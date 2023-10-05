Кобель продлит контракт с «Боруссией» до 2028 года

Голкипер дортмундской «Боруссии» Грегор Кобель близок к тому, чтобы продлить контракт со своей командой. По сообщениям от инсайдера Флориана Плеттенберга, стороны полностью согласовали все условия соглашения.

Кобель подпишет контракт до 2028 года и станет одним из самых высокооплачиваемых футболистов в команде. Спортивный директор Себастьян Кель сыграл большую роль в новом контракте Грегора.

Напомним, Кобель ранее был интересен ряду клубов из Английской премьер-лиги, включая «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Также вратаря связывали с мюнхенской «Баварией», но минувшим летом Грегор всё же остался в дортмундской «Боруссии».