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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Реал» хочет усилить атаку топ-игроком «Баварии»

05 Октября 2023 • 08:01 Комментировать

Мадридский «Реал» подыскивает усиление в атакующую линию команды, об этом информируют журналисты Bild.

Как стало известно источнику, в поле зрения «королевского» клуба находится атакующий полузащитник Лерой Сане, правами на которого владеет мюнхенская «Бавария». Мадридский гранд намерен побороться за немца с каталонской «Барселоной» и «Ливерпулем», которые также проявляют интерес к 27-летнему футболисту.

Лерой выступает за «Баварию» с лета 2020 года. Его трансферная стоимость оценивается в 65 миллионов евро. Трудовое соглашение Сане с чемпионом Германии рассчитано до 2025 года.

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Реал Мадрид Бавария Лерой Сане трансферы футбола - зима 2024
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