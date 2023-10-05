«Реал» хочет усилить атаку топ-игроком «Баварии»

Мадридский «Реал» подыскивает усиление в атакующую линию команды, об этом информируют журналисты Bild.

Как стало известно источнику, в поле зрения «королевского» клуба находится атакующий полузащитник Лерой Сане, правами на которого владеет мюнхенская «Бавария». Мадридский гранд намерен побороться за немца с каталонской «Барселоной» и «Ливерпулем», которые также проявляют интерес к 27-летнему футболисту.

Лерой выступает за «Баварию» с лета 2020 года. Его трансферная стоимость оценивается в 65 миллионов евро. Трудовое соглашение Сане с чемпионом Германии рассчитано до 2025 года.

«Ливерпуль» выбирает из трёх игроков замену Салаху