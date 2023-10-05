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​Маттеус считает приглашение Боатенга признанием ошибки «Баварии»

05 Октября 2023 • 00:18 Комментировать (1)

Потенциальное возвращение Жерома Боатенга в состав «Баварии» Лотар Маттеус, легенда клуба, считает признанием ошибок клуба. По его словам, такое намерение говорит о том, что клуб недоработал во время летнего трансферного окна.

- Очевидно, что это признание ошибки «Баварии» - недоработали летом во время трансферного окна. Иначе взяли бы еще летом четвертого центрального защитника. А сейчас приходится выбирать из того, что есть, а Боатенг не тренировался несколько месяцев, - цитирует слова Маттеуса итальянское новостное агентство ITASportPress.

Боатенг выступал за мюнхенский суперклуб с 2011 по 2021 год.


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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Лотар Маттеус Жером Боатенг
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Комментарии (1)
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Alex1972
05 Октября 2023 в 00:21
Можно возвращаться.. Месси уже не в Барсе.. А-ха-ха-ха.. 😄🤭..
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