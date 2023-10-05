​Маттеус считает приглашение Боатенга признанием ошибки «Баварии»

Потенциальное возвращение Жерома Боатенга в состав «Баварии» Лотар Маттеус, легенда клуба, считает признанием ошибок клуба. По его словам, такое намерение говорит о том, что клуб недоработал во время летнего трансферного окна.

- Очевидно, что это признание ошибки «Баварии» - недоработали летом во время трансферного окна. Иначе взяли бы еще летом четвертого центрального защитника. А сейчас приходится выбирать из того, что есть, а Боатенг не тренировался несколько месяцев, - цитирует слова Маттеуса итальянское новостное агентство ITASportPress.

Боатенг выступал за мюнхенский суперклуб с 2011 по 2021 год.