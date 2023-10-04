Сане находится в сфере интересов «Барселоны»

Каталонская «Барселона» интересуется вингером мюнхенской «Баварии» Лероем Сане. По информации от издания Sport, немец следующим летом может перебраться на «Камп Ноу», если для «сине-гранатовых» это будет возможно с финансовой точки зрения.

Напомним, у Сане остаётся всего два года по контракту с «Баварией». Если до следующего лета футболист не продлит контракт, у мюнхенского клуба будет соблазн продать Лероя по скидке, ведь иначе «красная машина» может потерять Сане в 2025 году на правах свободного агента.

Сане в этом сезоне провёл 6 матчей в чемпионате Германии, где записал на свой актив 5 забитых мячей.