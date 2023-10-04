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Тухель: «Тель — игрок, который говорит: «Я здесь, и я сделаю это»

04 Октября 2023 • 13:46 Комментировать
Бавария
...
Фрайбург
08.10 18:30

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался о своём подопечном Матисе Теле.

Напомним, вчера, 3 октября, «Бавария» обыграла «Копенгаген» (2:1) в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Победный мяч на 83-й минуте забил 18-летний Тель.

«Матис не хотел уходить, он решил остаться и бороться. Он игрок, который говорит: «Я здесь, и я сделаю это». Этот парень невероятно хорошо тренируется, абсолютно правильно относится к той роли, которую он играет в команде», — цитирует Тухеля журналист Фабрицио Романо.

В текущем сезоне Тель провёл за «Баварию» 10 матчей, в которых забил шесть голов и отдал одну результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Томас Тухель Матис Тель
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