Тухель: «Тель — игрок, который говорит: «Я здесь, и я сделаю это»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался о своём подопечном Матисе Теле.

Напомним, вчера, 3 октября, «Бавария» обыграла «Копенгаген» (2:1) в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Победный мяч на 83-й минуте забил 18-летний Тель.

«Матис не хотел уходить, он решил остаться и бороться. Он игрок, который говорит: «Я здесь, и я сделаю это». Этот парень невероятно хорошо тренируется, абсолютно правильно относится к той роли, которую он играет в команде», — цитирует Тухеля журналист Фабрицио Романо.

В текущем сезоне Тель провёл за «Баварию» 10 матчей, в которых забил шесть голов и отдал одну результативную передачу.