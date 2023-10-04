Левандовски ответил, по силам ли Кейну побить его рекорд и забить больше 41 гола за сезон в Бундеслиге

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски поразмышлял о том, по силам ли форварду «Баварии» Гарри Кейну забить больше 41 гола за сезон в Бундеслиге. Напомним, этот рекорд принадлежит самому Левандовски, который забил в чемпионате Германии 41 мяч в сезоне-2020/21.

«Я забил 41 гол за 29 матчей. Это было сумасшествием. Сейчас это звучит ещё более безумно. Я иногда спрашиваю себя: «как ты этого добился?». Бундеслига не является простым чемпионатом. Было бы несправедливо требовать новый рекорд от Кейна. Ему нужно привыкнуть к новой культуре, к новому чемпионату, новому языку. Я забил 17 голов в своём первом сезоне за «Баварию». Гарри сейчас опытней, чем я в то время, поэтому он может забить больше», – приводит слова Левандовски журналист Тоби Альтшулль.