Левандовски: «Я поговорил с Нойером сразу после его травмы»

Форвард каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски рассказал, как поддержал голкипера «Баварии» Мануэля Нойера после того, как тот зимой 2022 года сломал ногу.

«Я поговорил с Нойером сразу после его травмы. Для меня было очевидно, что ему понадобится много времени на восстановление. Но Мануэль очень хочет доказать, что его ещё рано списывать со счетов. Он хочет стать прежней версией себя, и я верю, что у него получится, ведь у него большие амбиции. После такого долгого перерыва будет трудно, но я надеюсь, что у него всё получится», – сказал Левандовски в беседе с журналистом Тоби Альтшуллем.

Напомним, Нойер до сих пор не вернулся на поле после своей травмы. Представители «Баварии» ранее сообщили, что немец близок к возвращению.