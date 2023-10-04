Левандовски: «Я не пытался заманить Киммиха в «Барселону»

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски дал понять, что не пытался переманить в каталонскую команду полузащитника «Баварии» Йозуа Киммиха. Напомним, поляк ранее выступал с немцем за мюнхенский клуб.

«Я не разговаривал с Хави о Киммихом. Я беседовал с самим Йозуа о ситуации, которая сложилась в «Баварии». В клубе было много неопределённостей в последние месяцы. Это может повлияет на команду. Но мы говорили только как друзья и бывшие партнёры по команде. Я не пытался заманить его в «Барселону», – цитирует Левандовски журналист Тоби Альтшулль.

Киммиха летом связывали с переходом в «Барселону», но каталонский клуб не смог позволить себе трансфер.