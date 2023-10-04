Левандовски рассказал о встрече с Кейном в Мальорке

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски рассказал о том, как встретился с форвардом «Баварии» Гарри Кейном во время отпуска в Мальорке. Напомним, поляк ранее выступал за мюнхенский клуб с 2014 по 2022 год.

«Мы встречались не только на футбольном поле, а и на отпуске в Мальорке. Встреча прошла очень расслабленно, мы хорошо поладили. Мы уже знали друг друга и вспомнили о своём сотрудничестве с компанией «Найк», – цитирует Левандовски журналист Тоби Альтшулль.

Кейн в этом сезоне отметился 8 голами и 3 результативными передачами в 6 турах немецкой Бундеслиге. На счету Левандовски 5 голов и 3 результативные передачи в чемпионате Испании.