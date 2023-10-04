Трансфер Кейна может помочь «Баварии» продлить контракт с Сане

Вингер мюнхенской «Баварии» Лерой Сане склоняется к тому, чтобы продлить контракт со своим клубом. По информации от Sport Bild, одним из аргументов для нового соглашения стал трансфер Гарри Кейна, с которым у Сане выстроилась хорошая связь на поле.

Источник отмечает, что с тем же Робертом Левандовски у Сане были сложные отношения, поэтому трансфер Кейна помог Лерою. Другим аргументов для нового контракта является главный тренер Томас Тухель. По сведениям источника, Сане считает, что немецкий специалист помог ему добиться прогресса.

В этом сезоне Сане провёл 6 матчей в Бундеслиге, где отметился 5 голами. За всю предыдущую команду игрок забил 8 мячей в чемпионате.