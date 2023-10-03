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​Боатенг набирает форму – он может вернуться в «Баварию»

03 Октября 2023 • 15:56 Комментировать

Защитник Жером Боатенг, который в ближайшие дни может вернуться в «Баварию», активно работает над набором физической формы. В воскресенье 35-летний Боатенг тренировался с первой командой мюнхенцев, в понедельник – с молодёжной. Во вторник же футболист провёл индивидуальное занятие с тренером по фитнесу на поле. Занятие продлилось 45 минут, о чём в социальных сетях рассказывает журналист Хейко Нидерер.

Напомним, что Жером Боатенг ранее выступал за «Баварию» в 2011-2021 годах. Минувшим летом защитник остался без клуба после ухода из французского «Лиона».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Жером Боатенг
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