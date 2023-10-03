«Бавария» приняла важное решение по Мусиале

Нападающий Джамал Мусиала может в ближайшем будущем заключить новое трудовое соглашение с мюнхенской «Баварией», об этом посредством социальных сетей информирует журналист Экрем Конур.

Боссы чемпиона Бундеслиги собираются предложить 20-летнему игроку долгосрочный контракт, который будет рассчитан до середины 2029 года. Срок действующего договора между сторонами истекает в конце июня 2026 года. Трансферная стоимость Джамала оценивается в 110 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Германии Мусиала провел три поединка, в которых сделал голевую передачу.