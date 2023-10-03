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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» приняла важное решение по Мусиале

03 Октября 2023 • 11:46 Комментировать

Нападающий Джамал Мусиала может в ближайшем будущем заключить новое трудовое соглашение с мюнхенской «Баварией», об этом посредством социальных сетей информирует журналист Экрем Конур.

Боссы чемпиона Бундеслиги собираются предложить 20-летнему игроку долгосрочный контракт, который будет рассчитан до середины 2029 года. Срок действующего договора между сторонами истекает в конце июня 2026 года. Трансферная стоимость Джамала оценивается в 110 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Германии Мусиала провел три поединка, в которых сделал голевую передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Джамал Мусиала
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