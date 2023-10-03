Леверкузенский «Байер» продлил контракт с защитником Жереми Фримпонгом до лета 2028 года, об этом сообщает пресс-служба немецкого клуба.

22-летний нидерландский футболист перешёл в стан «Байера» в январе 2021 года из шотландского «Селтика» за 11 миллионов евро.

Воспитанник академии «Манчестер Сити» успел провести 103 матча за немецкий клуб во всех турнирах, в которых отметился 13 забитыми мячами и 23 результативными передачами партнёрам по команде.

Напомним, что после шести проведенных туров Бундеслиги подопечные Хаби Алонсо являются единоличными лидерами турнирной таблицы.