Спортивный директор «Баварии» Фройнд: «Надеемся, что де Лигт скоро вернётся»

Спортивный директор мюнхенской «Баварии» Кристоф Фройнд выразил надежду, что центральный защитник Маттейс де Лигт в скором времени вернётся в строй. Напомним, нидерландец выбыл из-за травмы колена.

«Он всё ещё чувствует боль и не может толком согнуть колено. Надеемся, что скоро он сможет снова бежать, но на это потребуется время. Надеемся, что Маттейс вернётся как можно скорее», – цитирует Фройнда издание Kicker.

Напомним, де Лигт на старте сезона не был основным центральным защитником «Баварии». По этой причине нидерландца начали связывать с возможным уходом следующим летом.