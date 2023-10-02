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Спортивный директор «Баварии» Фройнд: «Надеемся, что де Лигт скоро вернётся»

02 Октября 2023 • 15:04 Комментировать
Бавария
...
Фрайбург
08.10 18:30

Спортивный директор мюнхенской «Баварии» Кристоф Фройнд выразил надежду, что центральный защитник Маттейс де Лигт в скором времени вернётся в строй. Напомним, нидерландец выбыл из-за травмы колена.

«Он всё ещё чувствует боль и не может толком согнуть колено. Надеемся, что скоро он сможет снова бежать, но на это потребуется время. Надеемся, что Маттейс вернётся как можно скорее», – цитирует Фройнда издание Kicker.

Напомним, де Лигт на старте сезона не был основным центральным защитником «Баварии». По этой причине нидерландца начали связывать с возможным уходом следующим летом.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Кристоф Фройнд Маттейс де Лигт
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