Спортивный директор «Баварии» Фройнд: «Проведём переговоры с Боатенгом, а потом примем решение»

Спортивный директор мюнхенской «Баварии» Кристоф Фройнд дал понять, что клуб действительно может подписать центрального защитника Жерома Боатенга на правах свободного агента.

«Боатенг будет тренироваться с нами в ближайшие 2-3 дня. Потом мы проведём переговоры и примем решение. Ситуация сложная, ведь за неделю мы потеряли трёх защитников из-за травм. Мы должны компенсировать это до зимной паузы», – цитирует Фройнда журналист Фабрицио Романо.

Напомним, 35-летний Боатенг ранее выступал за «Баварию» с 2011 по 2021 год. Он дважды выигрывал с командой Лигу чемпионов и 9 раз становился чемпионом Германии.