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Чемпионат Германии. Бундеслига

Маттеус недоволен защитником «Баварии» Джэ

02 Октября 2023 • 13:08 Комментировать

Экс-футболист сборной Германии и «Баварии» Лотар Маттеус высказался о новичке мюнхенской команды Киме Мин Джэ.

«Джэ еще не готов. Сейчас он является фактором неуверенной игры команды. Ему нужно адаптироваться в чемпионате Германии. Не имею ничего против него, как игрока, однако пока Ким не оправдывает возложенных на него ожиданий», - передает слова Лотара Sky Sport Germany.

26-летний корейский защитник перешел в «Баварию» в летнее трансферное окно. Срок действующего контракта между сторонами рассчитан до конца июня 2028 года. Согласно оценке портала Transfermarkt, стоимость Кима оценивается в 60 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Лотар Маттеус Ким Мин Джэ
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