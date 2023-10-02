Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» не спешит подписывать контракт с Боатенгом, хотя клуб уверен, что защитник усилит команду

02 Октября 2023 • 11:46 Комментировать
Бавария
...
Фрайбург
08.10 18:30

Мюнхенская «Бавария» пока не спешит подписывать контракт с центральным защитником Жеромом Боатенгом. По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, руководство «красной машины» понимает, что болельщики скептически относятся к трансферу. Клуб намерен подождать и посмотреть на реакцию публики, прежде чем принимать решение.

Напомним, Боатенг в последнее время тренируется в расположении «Баварии». Руководство мюнхенцев уверено, что защитник усилит состав. Главный тренер Томас Тухель тоже хочет подписать футболиста, которого хотел видеть в своей команде ещё со времён работы в «ПСЖ».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Жером Боатенг
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАВАРИЯ ФРАЙБУРГ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 02 Октября
11:46 · Германия. Бундеслига
«Бавария» не спешит подписывать контракт с Боатенгом, хотя клуб уверен, что защитник усилит команду
11:08 · Англия. Премьер-лига
Хаби Алонсо интересен топ-клубам АПЛ
10:09 · Германия. Бундеслига
Мюллер может покинуть «Баварию» летом на правах свободного агента
09:37 · Германия. Бундеслига
Сане установил рекорд сезона в Бундеслиге
02:41 · Германия. Бундеслига
«Бавария» присматривается к игроку дортмундской «Боруссии» слухи
02:15 · Германия. Бундеслига
«Штутгарт» намерен выкупить Нюбеля у «Баварии»
01:48 · Германия. Бундеслига
В «Байере» прокомментировали возможный уход Хаби Алонсо в «Реал»
01:09 · Германия. Бундеслига
​«Дармштадт» впервые в своей истории забил четыре гола в домашнем матче Бундеслиги
01 Октября
23:42 · Германия. Бундеслига
Кейн установил ещё один рекорд «Баварии»
20:28 · Германия. Бундеслига
«Фрайбург» уверенно переиграл «Аугсбург»
18:42 · Германия. Бундеслига
​«Байер» выдал лучший старт в истории клуба
18:25 · Германия. Бундеслига
«Дармштадт» впервые победил в Бундеслиге, забив 4 гола «Вердеру»
14:23 · Германия. Бундеслига
Кейн обратился к болельщикам после матча с «РБ Лейпцигом»
13:44 · Германия. Бундеслига
​Боатенг не подпишет контракт с «Баварией» в воскресенье
13:27 · Германия. Бундеслига
Боатенг провёл первую тренировку в «Баварии»
Все новости
Рекомендуем