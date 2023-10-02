«Бавария» не спешит подписывать контракт с Боатенгом, хотя клуб уверен, что защитник усилит команду

Мюнхенская «Бавария» пока не спешит подписывать контракт с центральным защитником Жеромом Боатенгом. По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, руководство «красной машины» понимает, что болельщики скептически относятся к трансферу. Клуб намерен подождать и посмотреть на реакцию публики, прежде чем принимать решение.

Напомним, Боатенг в последнее время тренируется в расположении «Баварии». Руководство мюнхенцев уверено, что защитник усилит состав. Главный тренер Томас Тухель тоже хочет подписать футболиста, которого хотел видеть в своей команде ещё со времён работы в «ПСЖ».