Мюллер может покинуть «Баварию» летом на правах свободного агента

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер недоволен своим положением в команде под руководством Томаса Тухеля. Немец не является игроком стартового состава. Тухель не особо рассчитывает на него и в роли джокера, ведь первыми кандидатами на выход со скамейки являются Матис Тель и Эрик Шупо-Мотинг.

По информации от издания Kicker, Мюллер не верит, что его положение изменится под руководством Тухеля. 34-летний футболист вполне допускает уход ближайшим летом на правах свободного агента. Напомним, в конце сезона у немца заканчивается контракт с «Баварией».

Мюллер в этом сезоне отметился одной результативной передачей в Бундеслиге.