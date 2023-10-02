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Чемпионат Германии. Бундеслига

Мюллер может покинуть «Баварию» летом на правах свободного агента

02 Октября 2023 • 10:09 Комментировать
Бавария
...
Фрайбург
08.10 18:30

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер недоволен своим положением в команде под руководством Томаса Тухеля. Немец не является игроком стартового состава. Тухель не особо рассчитывает на него и в роли джокера, ведь первыми кандидатами на выход со скамейки являются Матис Тель и Эрик Шупо-Мотинг.

По информации от издания Kicker, Мюллер не верит, что его положение изменится под руководством Тухеля. 34-летний футболист вполне допускает уход ближайшим летом на правах свободного агента. Напомним, в конце сезона у немца заканчивается контракт с «Баварией».

Мюллер в этом сезоне отметился одной результативной передачей в Бундеслиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Томас Мюллер
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