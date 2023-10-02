Сане установил рекорд сезона в Бундеслиге

Атакующий полузащитник Лерой Сане, выступающий за мюнхенскую «Баварию», принял участие в матче шестого тура чемпионата Германии против «РБ Лейпцига» (2:2). В этой встрече он отметился рекордными показателями по числу обводок за отдельный матч.

На счету Лероя десять успешных финтов. Это пока рекорд нынешнего сезона чемпионата Германии. В текущем розыгрыше Бундеслиги Сане провел шесть поединков, в которых записал на свой счет пять забитых мячей.

По итогам шести туров «Бавария» набрала 14 баллов и располагается на третьей позиции в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Байера» на два очка.