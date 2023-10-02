Вингер «Боруссии» Дортмунд Дониэлл Мален попал на радары «Баварии».

Как сообщалось несколькими днями ранее, на 24-летнего игрока претендует «Ливерпуль». По информации журналиста Экрема Конура, составить конкуренцию английскому гранду может «Бавария», уже изучающая вопрос потенциального трансфера нидерландца.

Дониэлл Мален возглавляет список бомбардиров «Боруссии» в текущем сезоне – на его счету четыре забитых мяча во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 28 млн евро, однако руководство «шмелей» может запросить за свою звезду куда более крупную сумму.