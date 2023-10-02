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«Бавария» присматривается к игроку дортмундской «Боруссии» слухи

02 Октября 2023 • 02:41 Комментировать
Боруссия Д
...
Унион Берлин
07.10 16:30

Вингер «Боруссии» Дортмунд Дониэлл Мален попал на радары «Баварии».

Как сообщалось несколькими днями ранее, на 24-летнего игрока претендует «Ливерпуль». По информации журналиста Экрема Конура, составить конкуренцию английскому гранду может «Бавария», уже изучающая вопрос потенциального трансфера нидерландца.

Дониэлл Мален возглавляет список бомбардиров «Боруссии» в текущем сезоне – на его счету четыре забитых мяча во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 28 млн евро, однако руководство «шмелей» может запросить за свою звезду куда более крупную сумму.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Боруссия Дортмунд Дониэлл Мален трансферы футбола - зима 2024
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БОРУССИЯ Д УНИОН БЕРЛИН
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