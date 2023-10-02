«Штутгарт» намерен выкупить Нюбеля у «Баварии»

«Штутгарт» рассчитывает оформить полноценный трансфер голкипера «Баварии» Александра Нюбеля.

27-летний футболист арендован у мюнхенского клуба до конца нынешнего сезона. В договоре не прописана опция выкупа, однако в «Штутгарте» не скрывают надежду на долгосрочное сотрудничество с вратарём: «Мы были очень настойчивы в переговорах по Нюбелю – наш тренер вратарей звонил ему несколько раз в день. Мы сразу поняли, что нам подходит этот игрок. Посмотрим, останется ли он с нами на шесть-семь лет», – цитирует Sport1 спортивного директора «Штутгарта» Фабиана Вольгемута.

В текущем сезоне Александр Нюбель провёл семь матчей, пропустив семь голов.