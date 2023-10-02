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«Штутгарт» намерен выкупить Нюбеля у «Баварии»

02 Октября 2023 • 02:15 Комментировать
Штутгарт
...
Вольфсбург
07.10 16:30

«Штутгарт» рассчитывает оформить полноценный трансфер голкипера «Баварии» Александра Нюбеля.

27-летний футболист арендован у мюнхенского клуба до конца нынешнего сезона. В договоре не прописана опция выкупа, однако в «Штутгарте» не скрывают надежду на долгосрочное сотрудничество с вратарём: «Мы были очень настойчивы в переговорах по Нюбелю – наш тренер вратарей звонил ему несколько раз в день. Мы сразу поняли, что нам подходит этот игрок. Посмотрим, останется ли он с нами на шесть-семь лет», – цитирует Sport1 спортивного директора «Штутгарта» Фабиана Вольгемута.

В текущем сезоне Александр Нюбель провёл семь матчей, пропустив семь голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Александр Нюбель Штутгарт трансферы футбола - лето 2024
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