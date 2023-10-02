В «Байере» прокомментировали возможный уход Хаби Алонсо в «Реал»

Директор леверкузенского «Байера» Симон Рольфес ответил на вопрос о будущем Хаби Алонсо.

Испанский специалист считается главным кандидатом на пост в мадридском «Реале», который оставит Карло Анчелотти по окончании текущего сезона. Контракт Алонсо с «фармацевтами» рассчитан до середины 2026 года, и в немецком клубе не ждут скорого ухода рулевого: «Мы получили от него обещание несколько недель назад, когда он продлевал контракт. Хаби не нужно делать никаких заявлений относительно будущего. Он подписал новый договор, он полностью сосредоточен на текущей работе», – цитирует Mundo Deportivo Рольфеса.