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В «Байере» прокомментировали возможный уход Хаби Алонсо в «Реал»

02 Октября 2023 • 01:48 Комментировать
Реал Мадрид
...
Осасуна
07.10 17:15

Директор леверкузенского «Байера» Симон Рольфес ответил на вопрос о будущем Хаби Алонсо.

Испанский специалист считается главным кандидатом на пост в мадридском «Реале», который оставит Карло Анчелотти по окончании текущего сезона. Контракт Алонсо с «фармацевтами» рассчитан до середины 2026 года, и в немецком клубе не ждут скорого ухода рулевого: «Мы получили от него обещание несколько недель назад, когда он продлевал контракт. Хаби не нужно делать никаких заявлений относительно будущего. Он подписал новый договор, он полностью сосредоточен на текущей работе», – цитирует Mundo Deportivo Рольфеса.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Хаби Алонсо Симон Рольфес Байер
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РЕАЛ МАДРИД ОСАСУНА
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