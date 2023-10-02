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Чемпионат Германии. Бундеслига

​«Дармштадт» впервые в своей истории забил четыре гола в домашнем матче Бундеслиги

02 Октября 2023 • 01:09 Комментировать
Дармштадт
4:2
Вердер
окончен

Шестой тур немецкого чемпионата Бундеслиги оказался счастливым для «Дармштадта» - команда одержала первую победу в нынешнем сезоне, обыграв «Вердер» со счетом 4:2. Как оказалось, это был первый случай в истории  клуба, когда он забил четыре или более мячей в домашнем матче Бундеслиги.

Нынешний сезон является пятым для «Дармштадта» в высшей лиге немецкого чемпионата, дважды команда сыграла там в прошлом веке, и трижды - в нынешнем столетии. В следующем, седьмом туре немецкого чемпионата «Дармштадту» предстоит сыграть в гостях - с «Аугсбургом». Это случится седьмого октября.


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Вердер Дармштадт
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