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Кейн установил ещё один рекорд «Баварии»

01 Октября 2023 • 23:42 Комментировать
Бавария
...
Фрайбург
08.10 18:30

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн продолжает обновлять рекорды своего нового клуба.

Английский футболист записал на свой счёт девять забитых мячей в восьми матчах за мюнхенский коллектив во всех турнирах. В недавней встрече «Баварии» с «РБ Лейпцигом» (2:2) 30-летний форвард вновь не остался без гола, реализовав одиннадцатиметровый на 57-й минуте. Как отмечает Kicker, Кейн – первый в истории игрок «Баварии», забивший три пенальти в своих первых шести матчах Бундеслиги.

В августе текущего года «Бавария» приобрела Гарри Кейна у «Тоттенхэма». Сумма трансфера составила порядка 100 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Гарри Кейн
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