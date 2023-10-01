Кейн установил ещё один рекорд «Баварии»

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн продолжает обновлять рекорды своего нового клуба.

Английский футболист записал на свой счёт девять забитых мячей в восьми матчах за мюнхенский коллектив во всех турнирах. В недавней встрече «Баварии» с «РБ Лейпцигом» (2:2) 30-летний форвард вновь не остался без гола, реализовав одиннадцатиметровый на 57-й минуте. Как отмечает Kicker, Кейн – первый в истории игрок «Баварии», забивший три пенальти в своих первых шести матчах Бундеслиги.

В августе текущего года «Бавария» приобрела Гарри Кейна у «Тоттенхэма». Сумма трансфера составила порядка 100 млн евро.