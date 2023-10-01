«Фрайбург» уверенно переиграл «Аугсбург»

Шестой тур чемпионата Германии закрывали «Фрайбург» и «Аугсбург». Первые не выигрывали на протяжении трёх поединков, а гости единственную викторию праздновали в прошлом туре. «Фрайбург» сегодня не так часто угрожал чужим воротам, но показал хорошую эффективность в атаке и победил со счетом 2:0. Винченцо Грифо реализовал пенальти уже на пятой минуте, а в начале второго тайма он ассистировал Филиппу Линхарту. У гостей на 10-й минуте Филлип Титц не смог обыграть голкипера, а после перерыва Эрмедин Демирович в убойной позиции пробил мимо. Свен Михель, казалось, вернул интригу, но ВАР отменил гол «Аугсбурга» - вне игры.

«Фрайбург» с 10 очками вышел на чистое седьмое место, соперник с 5 баллами пятый с конца.