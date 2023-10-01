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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Фрайбург» уверенно переиграл «Аугсбург»

01 Октября 2023 • 20:28 Комментировать
Фрайбург
2:0
Аугсбург
окончен

Шестой тур чемпионата Германии закрывали «Фрайбург» и «Аугсбург». Первые не выигрывали на протяжении трёх поединков, а гости единственную викторию праздновали в прошлом туре. «Фрайбург» сегодня не так часто угрожал чужим воротам, но показал хорошую эффективность в атаке и победил со счетом 2:0. Винченцо Грифо реализовал пенальти уже на пятой минуте, а в начале второго тайма он ассистировал Филиппу Линхарту. У гостей на 10-й минуте Филлип Титц не смог обыграть голкипера, а после перерыва Эрмедин Демирович в убойной позиции пробил мимо. Свен Михель, казалось, вернул интригу, но ВАР отменил гол «Аугсбурга» - вне игры.

«Фрайбург» с 10 очками вышел на чистое седьмое место, соперник с 5 баллами пятый с конца.

Протокол игры  
Фрайбург2:0Аугсбург
(1:0) Грифо Винченцо5'  
(2:0) Линхарт Филипп56'  
Атуболу НоаГинтер МаттиасЛинхарт ФилиппСильдиллия Килианн  75'Шаллаи Роланд 89' (Гульде Мануэль ( 89') Кайтель Янник 20' (Рохль Мерлин ( 20'  50') Эггештайн МаксимилианКюблер ЛукасДоан Рицу 73' (Адаму Чуквубике ( 73') Хёлер Лукас 88' (Грегорич Михаэль ( 88') Грифо Винченцо 73' (Филипп Максимилиан ( 73')
Запасные: Мюллер ФлорианШмидт КеннетFabian RuedlinВайсхаупт Ноа
Дамен ФиннПфайффер ПатрикГоувелеув ДжеффриУдуохаи ФеликсМбабу КевинИаго Лопес 57' (Михель Свен ( 57'  84') Реджбекай ЭлвисБрайтхаупт Тим  60' 71' (Майер Арне ( 71') Варгас Рубен 57' (Педерсен Мадс ( 57') Демирович ЭрмединТитц Филлип 71' (Бельо Дион Дрене ( 71')
Запасные: Гумни РобертКоубек ТомашБауэр МаксимилианДорш НикласЙенсен Фредрик
01 октября. Стадион "Европа-парк-Штадион".

 

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Фрайбург Аугсбург
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