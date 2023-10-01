«Фрайбург» уверенно переиграл «Аугсбург»

Шестой тур чемпионата Германии закрывали «Фрайбург» и «Аугсбург». Первые не выигрывали на протяжении трёх поединков, а гости единственную викторию праздновали в прошлом туре. «Фрайбург» сегодня не так часто угрожал чужим воротам, но показал хорошую эффективность в атаке и победил со счетом 2:0. Винченцо Грифо реализовал пенальти уже на пятой минуте, а в начале второго тайма он ассистировал Филиппу Линхарту. У гостей на 10-й минуте Филлип Титц не смог обыграть голкипера, а после перерыва Эрмедин Демирович в убойной позиции пробил мимо. Свен Михель, казалось, вернул интригу, но ВАР отменил гол «Аугсбурга» - вне игры.
«Фрайбург» с 10 очками вышел на чистое седьмое место, соперник с 5 баллами пятый с конца.
Протокол игры
|(1:0) Грифо Винченцо5'
|(2:0) Линхарт Филипп56'
Атуболу Ноа•Гинтер Маттиас•Линхарт Филипп•Сильдиллия Килианн• 75'Шаллаи Роланд89' (Гульде Мануэль (89') •Кайтель Янник20' (Рохль Мерлин (20') • 50'Эггештайн Максимилиан•Кюблер Лукас•Доан Рицу73' (Адаму Чуквубике (73') •Хёлер Лукас88' (Грегорич Михаэль (88') •Грифо Винченцо73' (Филипп Максимилиан (73')
Дамен Финн•Пфайффер Патрик•Гоувелеув Джеффри•Удуохаи Феликс•Мбабу Кевин•Иаго Лопес57' (Михель Свен (57') • 84'Реджбекай Элвис•Брайтхаупт Тим 60'71' (Майер Арне (71') •Варгас Рубен57' (Педерсен Мадс (57') •Демирович Эрмедин•Титц Филлип71' (Бельо Дион Дрене (71')
01 октября. Стадион "Европа-парк-Штадион".
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