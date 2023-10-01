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Чемпионат Германии. Бундеслига

​«Байер» выдал лучший старт в истории клуба

01 Октября 2023 • 18:42 Комментировать
Майнц
0:3
Байер Л
окончен

В немецком чемпионате подходит к концу шестой тур, в турнирной таблице лидирует «Байер» из Леверкузена, который переиграл в гостевом матче аутсайдера турнира - «Майнц».

После шести матчей у «аптекарей» пять побед и одна ничья, что, как оказалось, стало лучшим стартом в истории клуба, который много раз финишировал в чемпионате вторым и даже играл в финале Лиги чемпионов, но ни разу не выигрывал чемпионат.

И вообще, обладает только двумя трофеями - Кубок УЕФА  в 1988 и Кубок Германии в 1993 году. В следующем туре «Байер» сыграет в домашнем матче с «Кельном», это случится восьмого октября.


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