Кейн обратился к болельщикам после матча с «РБ Лейпцигом»

Форвард «Баварии» Гарри Кейн высказался после игры шестого тура чемпионата Германии, в котором его команда не смогла на выезде одолеть «РБ Лейпциг». Кейн провел на поле все 90 минут и отметился одним забитым мячом.

«Мы знаем, что можем добиться большего. Важно сражаться вместе в любой момент! Спасибо болельщикам за потрясающую поддержку на выезде. Мы те, кто мы есть», — написал Кейн на своей страничке в социальной сети.

В текущей кампании 30-летний нападающий забил уже девять голов и стал автором четырех результативных передач в восьми играх с учетом всех турниров.

После шести туров «Бавария» занимает третье место в чемпионате Германии, набрав 14 очков. Стоит сказать, что у мюнхенцев уже вторая ничья в трех последних матчах.