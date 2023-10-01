​Боатенг не подпишет контракт с «Баварией» в воскресенье

В ближайшее время Жером Боатенг может снова примерить на себе футболку «Баварии». Впрочем, немецкий Sky рассказывает о том, что в первый день октября краткосрочный контракт между футболистом и клубом подписан не будет. Впереди новый этап обсуждений и переговоров.

По данным источника, руководители «Баварии» знают, что подписание 35-летнего Боатенга повлечёт за собой критику. При этом мюнхенские боссы уверены, что опытный защитник усилит состав команды.

Жером Боатенг выступал за «Баварию» в 2011-2021 годах. С лета защитник находится в статусе свободного агента после ухода из «Лиона».