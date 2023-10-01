Боатенг провёл первую тренировку в «Баварии»

Центральный защитник Жером Боатенг, который находится в статусе свободного агента, провел тренировку в расположении мюнхенской «Баварии». Об этом посредством социальных сетей отрапортовал журналист Фабрицио Романо.

Ожидается, что в ближайшие часы немецкий топ-клуб официально объявил о возвращении 35-летнего исполнителя. Стороны подпишут трудовое соглашение до окончания сезона-2023/2024.

Боатенг выступал за «Баварию» с 2011 по 2021 год. После этого защитник два сезона провел во французском «Лионе». Также в его карьере были «Манчестер Сити», «Гамбург» и «Герта».