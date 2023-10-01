Боатенг примет участие в тренировке «Баварии»

Защитник Жером Боатенг находится в расположении мюнхенской «Баварии» и завершает свой переход. Как сообщил посредством социальных сетей журналист Керри Хау, сегодня, 1 октября, 35-летний игрок должен принять участие в тренировочном занятии команды.

Ожидается, что трудовое соглашение опытного футболиста с мюнхенским грандом будет рассчитано до конца нынешнего сезона.

Боатенг ранее выступал за «Баварию» с 2011 по 2021 год. В составе мюнхенской команды защитник выиграл 25 трофеев. После этого Жером провел два сезона во французском «Лионе». В настоящий момент Боатенг находится в статусе свободного агента.