Боатенг проходит медосмотр в «Баварии»

Опытный немецкий защитник Жером Боатенг близок к возвращению в мюнхенскую «Баварию». Стороны уже договорились о деталях сотрудничества.

Согласно сведениям журналистов Sky Sport Deutschland, 35-летний футболист уже прошел первую половину медицинского осмотра. Контракт Боатенга с чемпионом Бундеслиги будет рассчитан до завершения нынешнего сезона.

Напомним, что Жером выступал за «Баварию» с 2011 по 2021 год. В составе мюнхенского коллектива защитник выиграл 25 трофеев. После этого Боатенг провел два сезона во французском «Лионе». В настоящий момент он находится в статусе свободного агента.